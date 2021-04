Russisk ambassadør: »Selvfølgelig vil han ikke få lov at dø i fængslet«

Ruslands ambassadør i Storbritannien, Andrej Kelin, forsikrer om, at den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj ikke kommer til at dø i det fængsel, han er indsat i.

Det siger Kelin i et interview med den britiske tv-station BBC.

»Selvfølgelig vil han ikke få lov at dø i fængslet, siger ambassadøren.

»Men jeg kan oplyse, at hr. Navalnyj opfører sig som en hooligan. Han prøver at bryde hver eneste regel, der er fastlagt, tilføjer han.

USA’s nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, siger i et interview med tv-stationen CNN søndag, at USA har meddelt Ruslands regering, at ’det vil få konsekvenser’, hvis Navalnyj dør i fængslet.

Lørdag advarede fire russiske læger om, at Navalnyj kan dø af hjertestop ’når som helst’.

Men ambassadøren afviser, at fængslet vil tillade besøg af en fanges egen læge.

»Der er visse regler i et fængsel, både her og i Rusland, der handler om at yde lægebehandling. Han har fået den nødvendige lægebehandling, og tro mig, vi vil tage os af hans lægebehandling, siger ambassadøren til BBC.

Det bliver modsagt af BBC’s journalist, der under interviewet læser op af en paragraf i den russiske straffelov, der siger, at en indsat har ret til lægebehandling udefra.

Ambassadør Kelin mener, at Navalnyj blot forsøger at ’tiltrække sig opmærksomhed’ med sine anmodninger om at blive tilset af en læge.

»I dag er der noget galt med hans venstre hånd, i morgen er det hans ben og så videre. Det handler om journalister og opmærksomhed, siger ambassadøren.

Navalnyj indledte en sultestrejke 31. marts. Ifølge hans egen læge er hans helbred så svagt på grund af sultestrejken og muligvis også sidste års alvorlige forgiftning, at han risikerer at dø.

Søndag har EU udtrykt ’dyb bekymring’ over hans tilstand. EU opfordrer til en ’øjeblikkelig og ubetinget løsladelse’ af politikeren.

Navalnyj var sidste år tæt på at dø, da han i august blev forgiftet med det meget potente giftstof Novitjok.

Han beskylder præsident Vladimir Putins styre for at stå bag giftangrebet på ham. Det afviser Putin.

Efter knap et halvt års indlæggelse og genoptræning i Tyskland vendte Navalnyj tilbage til Rusland i januar. Han blev anholdt ved ankomsten.

I februar omgjorde en domstol i Moskva en betinget dom for svindel til en ubetinget dom og sendte Navalnyj til et fængsel omkring 100 kilometer øst for den russiske hovedstad, Moskva.

Tilhængere af Navalnyj har indkaldt til landsdækkende demonstrationer på onsdag. Det sker blot få timer efter, at Putin efter planen holder sin årlige tale til nationen.

