Hundredvis af russere meldes anholdt under Navalnyj-protester

Russisk politi har anholdt 300 personer under landsdækkende protester til fordel for den fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyj.

Det oplyser borgerorganisationen OVD-Info.

Der er ikke et tydeligt billede af, hvor mange der rundt om i Rusland har deltaget i demonstrationer.

Men tv-billeder mandag aften viser mange forsamlede i Moskva trods trusler fra Putin-styret om, at der vil blive slået hårdt ned på protesterne.

Det sker samme dag, hvor præsident Vladimir Putin i en tale til nationen advarer Vesten mod at træde over Ruslands ’røde linje’. Det ses blandt andet som en advarsel til de, der støtter Navalnyj.

Putin siger i sin tale, at den russiske regering vil reagere hurtigt og hårdt på enhver provokation.

Navalnyj sidder fængslet i en straffelejr øst for Moskva. Hans læger har sagt, at han er alvorligt svækket og risikerer at dø efter en sultestrejke.

Mandag valgte myndighederne at overføre ham til en hospitalsafdeling i fængslet.

FN-eksperter siger onsdag, at de tror, at Navalnyjs liv er i fare. De ønsker at få ham ud af landet hurtigst muligt for at komme under behandling.

»Vi opfordrer de russiske myndigheder til at sikre, at Navalnyj har adgang til sine egne læger og tillade ham at blive evakueret til hastebehandling i udlandet, som de gjorde i august 2020«. Det siger fire FN-eksperter i menneskerettigheder ifølge AFP.

Der henvises til en forgiftning, som Navalnyj var udsat for i august sidste år. Her blev han under en rejse i Sibirien angrebet med nervegiften Novitjok, som nær havde slået ham ihjel.

Han blev fløjet til Tysklands hovedstad, Berlin, for at komme under et behandling på hospitalet Charite. Han kom sig i løbet af nogle måneder.

Det undersøgende medie Bellingcat og flere internationale medier kunne senere detaljeret gøre rede for, at russiske efterretningsfolk stod bag.

ritzau