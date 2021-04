Eksperter uenige: Flertal stemmer for, at USA genoptager brugen af Johnson & Johnson-vaccine

USA’s Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) anbefaler at genoptage brugen af vaccinen fra Johnson & Johnson, der har været sat i bero.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Beslutningen er taget efter et møde i CDC fredag, hvor eksperter har drøftet brugen af vaccinen, der blev sat på pause, da der kom meldinger om flere alvorligt tilfælde af sjældne blodpropper efter vaccination.

Ti stemte for at anbefale en genoptagning, mens fire stemte imod. Én ekspert undlod at stemme.

Indlægsseddel skal advare kvinder under 50 år

Ifølge CNN har det amerikanske lægemiddelagentur (FDA) besluttet, at indlægssedlen i vaccinedoserne skal opdateres, så det fremgår, at kvinder under 50 år skal være opmærksomme på de sjældne blodpropper.

Det var 13. april, at USA indstillede brugen af vaccinen, der allerede er givet til millioner af amerikanere. Det skyldtes få tilfælde af sjældne blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader.

Indtil fredag havde der været meldinger om i alt otte tilfælde af de sjældne bivirkninger, men fredag skrev Bloomberg, at Johnson & Johnson-vaccinen i alt kædes sammen med 15 tilfælde.

Det er dermed mere end dobbelt så mange tilfælde, som fik USA til at sætte vaccinen i bero. De 13 tilfælde er alle knyttet til kvinder under 50 år, skrev det amerikanske medie.

Opdateres

Ritzau