Eksspindoktor tager hævn over Boris Johnson og truer med at afsløre endnu mere

Boris Johnson har en forkærlighed for slagkraftigt frisprog. Den britiske premierminister har af natur svært ved at holde sin mund, når en kontroversiel kækhed ligger og venter lige der på tungespidsen.

Den kroniske ligefremhed betyder, at Boris Johnson af og til må tage et ophold i fedtefadet. Tag for eksempel forsiden af tabloidavisen Daily Mail mandag, der blev prydet af et Boris Johnson-citat fra et regeringsmøde i efteråret, hvor en mulig coronanedlukning igen var på dagsordenen: