Insidere fortæller en bemærkelsesværdig historie om EU's handel med Pfizer

Det var februar, og tingene var ved at udvikle sig fra skidt til værre for EU’s vaccinationsprogram og for EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Store dele af Europa var under nedlukning, folk døde, og EU var ved at løbe tør for vaccine, efter at unionens hovedleverandør, AstraZeneca, havde meddelt, at der var problemer med produktionen. Kritikere både i og uden for EU begyndte at sætte spørgsmålstegn ved von der Leyens ledelse og kritisere hendes krisestyring.

Det var, da det så allerværst ud, det lykkedes hende at vinde tid.