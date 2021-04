Selv AOC er begejstret: Præsident Biden lover reformer der får USA til at minde om Danmark

I sin første tale foran en samlet Kongres gjorde præsident Biden op med årtiers amerikansk forståelse af staten som fjende og gik i stedet yderligere et skridt mod at lade den rigeste del af Amerika betale for et velfærdssamfund, der til forveksling kunne minde om Skandinavien.