Enighed i EU-Parlamentet bringer coronacertifikat tættere på

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et coronacertifikat i EU kan være klar til juni, vurderer EU-Kommissionen, efter at medlemmerne af EU-Parlamentet har lagt sig fast på deres forhandlingsmandat.

I en afstemning onsdag, hvor resultatet forelå torsdag formiddag, har medlemmerne vedtaget en holdning til certifikatet, der skal åbne døren for ’frie og sikre rejser’ på tværs af grænser i et delvist nedlukket Europa.

EU-Parlamentet kræver, at landene i EU skal sikre gratis test. De skal være ’rettidige og tilgængelige’.

Selve dokumentet kan både være digitalt og på papir. Det skal indeholde information om, hvorvidt indehaveren er vaccineret mod coronavirus, har et negativt testresultat, eller er blevet rask efter infektion med corona.

Af mandatet fremgår også, at certifikatet ikke må være et rejsedokument. Det skal ikke være en forudsætning for at kunne bevæge sig frit rundt.

Medlemslande må ikke kræve karantæne eller test af personer med et gyldigt certifikat, mener parlamentarikerne. Dette er EU-landene dog uenige i. De vil forbeholde sig den ret, hvis de føler det nødvendigt.

EU-Parlamentet lægger desuden op til en navneændring. De mener, at dokumentet skal hedde ’EU covid-19-certifikat’ i stedet for EU-Kommissionens navn, som er ’det digitale grønne certifikat’.

Desuden understreger EU-Parlamentet, at certifikatet kun må være i brug i 12 måneder.

EU-certifikatet skal ifølge EU-Parlamentet kunne bruges sammen med initiativer i medlemslandene.

Ikke et rejsedokument

Og EU-landene skal ’acceptere vaccinationscertifikater udstedt i andre medlemslande for personer, der er blevet vaccineret med en vaccine godkendt til brug i EU’.

14. april lagde EU-landene sig fast på deres holdning til EU-Kommissionens forslag om et certifikat.

Også EU-landene har lagt vægt på, at det ikke er et rejsedokument. Det skyldes, at de ikke vil diskriminere personer, som ikke er vaccineret.

Oprindeligt var det planen, at EU-borgere skulle kunne benytte certifikatet til at undgå karantæne og test, når de krydser grænser.

Mål er at certifikat er klar til juni

Men medlemslandene vil have lov til at kunne benytte sådanne tiltag, hvis de vurderer, at det er nødvendigt.

En talsmand i EU-Kommissionen byder beslutningen i EU-Parlamentet velkommen.

»Vores mål er, at vi har det digitale grønne certifikat klar i juni. Det er både realistisk og opnåeligt. Hvis alle gør, hvad de kan. Det skylder vi europæerne«, siger talsmanden.

Kommissionen støtter, at landene i EU samtidig færdiggør de tekniske løsninger, der skal gøre, at certifikatet kan anvendes.

ritzau