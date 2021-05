To turister fra USA får livstidsdomme for politidrab i Rom

To amerikanske turister får livstidsdomme for at have dræbt en betjent med en kniv på en sommerferie i Rom.

Dommen er blevet afsagt ved en italiensk domstol onsdag aften.

De to dømte turister er 21-årige Finnegan Lee Elder og 20-årige Gabriel Natale-Hjorth.

De to var henholdsvis 19 og 18 år, da politibetjenten blev stukket med kniv i de tidlige timer 26. juli 2019.

Finnegan Lee Elder har erkendt at have stukket betjenten Mario Cerciello Rega.

Imens var Gabriel Natale-Hjorth, som er hans ven, i håndgemæng med en anden betjent.

Afviser forklaringen

De to amerikanere har sagt, at de handlede i selvforsvar.

De troede ifølge deres forklaringer, at de to betjente, som ikke var uniformerede, var forbrydere, der var ude efter dem efter et fejlslagent forsøg på at købe stoffer.

Domstolen afviser imidlertid amerikanernes forklaring og har givet dem den hårdest mulige straf i det italienske retssystem.

Kriminelle, der afsoner en livstidsdom i Italien, har mulighed for prøveløsladelse efter 21 år, hvis de opfører sig godt.

Ritzau