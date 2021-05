Så skete det: Storbritannien og Frankrig sender krigsskibe ud i Den Engelske Kanal i brexit-strid

Scenen var sat i de tidlige formiddagstimer i Den Engelske Kanal. På den ene side af den lille selvstyre-ø Jersey patruljerede de to britiske krigsskibe, ’HMS Tamar’ og ’HMS Severn’, af hvilke den sidste normalt kigger efter russiske skibe, der af og til har det med at komme lidt for tæt på de britiske kyster.

Det var ikke ærindet nede i kanalen. Som i slaget ud for den i dag hollandske by Sluys i 1340 var det franskmændene, briterne havde øjnene stift rettet mod. Dengang, under hundredårskrigen, handlede slaget om arveretten til den franske trone, og lad det være det sagt med det samme: Briterne vandt en overbevisende sejr og fik retten til at kalde den fælles kanal for Den Engelske Kanal.

Torsdagens ’søslag’ var mere afdæmpet og bestod, ud over de to britiske krigsskibe, af omkring 70 franske fiskekuttere, sekunderet af det franske kystbevogtningsskib ’PGG Athos’ og af politikere på Jersey, i London, i Paris og i EU-hovedkvarteret, Bruxelles.