Kommentar: Facebook optræder som et globalt sandhedsministerium

Facebooks »højesteret«, kaldte Mark Zuckerberg det, da han sidste år stiftede det nye Facebook-tilsynsråd, som tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt er en del af. En højesteret ...

Etiketten siger lidt om selvopfattelsen hos Facebook-stifteren, der leder et både magtfuldt og multinationalt multimilliardforetagende. Og et foretagende, der har sat sig ud over fordums nationalstattankegang og altså er gået i gang med at opbygge sin helt egen stat, en art Facebookistan, med egne institutioner og snart også egen valuta (diem).