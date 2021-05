Dansk advokatfirma bliver udsat for en sønderlemmende kritik efter Bestseller-undersøgelse

Australiens tidligere nationale menneskerettighedskommissær Chris Sidoti kommer nu med en sønderlemmende kritik af den undersøgelse, som advokatfirmaet Offersen & Christoffersen har foretaget på vegne af den danske tøjgigant Bestseller.

I undersøgelsen, der blev offentliggjort mandag, fastslår advokatfirmaet, at der ikke er »noget rimeligt grundlag for at antage«, at tre tøjfabrikker i Myanmar, som Bestseller samarbejder med, ligger på jord ejet af militæret eller betaler afgifter til militæret.