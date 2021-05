»Det ser vildt ud, og ligner jo nærmest optøjer«: I Tyskland vælter de over hinanden for at få omstridt AstraZeneca-vaccine

Mens danske myndigheder tager sig grundig tid til at få en plan for frivillige vacciner rullet ud, er der anderledes fart på nabolandet Tyskland. Her vælter tyskerne nu ind på lægeklinikker og vaccinationssteder for at få en hurtig AstraZeneca-vaccine i armen, så de kan komme på ferie og på bar.

»Det ser vildt ud, og ligner jo nærmest optøjer«, siger læge Jonas Nilsen, medstifter af firmaet Practio, der er blandt de firmaer, der vil tilbyde AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaccinen, når den efter planen om få uger kan fås af, dem der ønsker den, efter konsultation af en læge.

»Jeg synes at billederne fortæller, at der er en kæmpe efterspørgsel efter de her vacciner«, siger han.