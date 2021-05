Vilde boligpriser udløser alarmklokker over hele kloden

På bare få uger har Nationalbanken, PFA’s topchef, Allan Polack, flere af Danmarks førende universitetsøkonomer og nu også flere politiske partier advaret mod den eksplosive udvikling på boligmarkedet og talt for indgreb over for de kraftigt stigende ejendomspriser.

Og det er ikke kun herhjemme, at glæden over, at boligmarkedet er kommet så overraskende let igennem pandemien, på rekordtid er afløst af bekymring for overophedning og nye boligbobler og andre utilsigtede konsekvenser af de høje boligpriser. Bekymringen ses over store dele af verden, for boligboomet er ikke kun et dansk, men et globalt fænomen.

Dermed er boligboomet på rekordtid strøget ind på politikernes og centralbankernes to-do-liste over problemer, der skal håndteres, for at det begyndende opsving ikke skrider ud, nu hvor vi er på vej ud af corona-nedturen og ind i det, der tegner til et stærkt globalt opsving.