Analyse: Den amerikanske reaktion på krigen var ikke, hvad Netanyahu håbede at vågne op til

Vrøvler han? Eller tror Biden, at han både kan støtte højre og venstre i Israel og de palæstinensiske områder?

Den amerikanske præsident lovede natten til lørdag, dansk og mellemøstlig tid, at han vil støtte Israels ret til at forsvare sig mod Hamas’ raketter. Han lovede samtidig, at USA under hans lederskab vil støtte oprettelsen af en palæstinensisk stat ved siden af Israel som »den eneste løsning« på deres konflikt.

For Biden er det ikke en modsætning. Det hænger sammen. Sikkerhed til Israel, men også uafhængighed for palæstinenserne.

Netanyahu glædede sig over det første løfte – og ignorerede det andet. Den israelske højreleder har svoret, at der aldrig bliver en palæstinensisk stat på hans vagt.

Imens melder politiske tømmermænd sig i Israel efter de 11 dages krig med Hamas, som stoppede tidligt fredag morgen.