Før blev en skattesats på 3 procent set som helt i orden. Nu varsler en stjerneøkonom nye tider

Igennem årtier har multinationale selskaber forfinet kunsten at betale beskeden selskabsskat ved at flytte overskud strategisk rundt over landegrænser.

Trenden er fortsat med de digitale teknologigiganter, som har været dygtige til at udnytte landenes skattekonkurrence ved at rykke profitten til lande med lavest skat. Google, Microsoft, Facebook og Apple har for eksempel alle nydt godt af Irlands lave skattesats.