De kan kun blive enige om én ting. Men hadet til Netanyahu er stærkt nok til at bære en ny regering

Israel

Ny koalition

Syv israelske partier plus et støtteparti har aftalt at vælte Benyamin Netanyahu efter 12 år ved magten. De har 61 mandater – lige over halvdelen af Knessets 120 mandater.

Yamina – ’Til højre’, bosættelsesparti med 6 pladser i Knesset. Lederen, Naftali Bennett, bliver regeringsleder de første to år.

Nyt håb – konservativt parti med 6 mandater. Ledet af Gideon Sa’ar.

Yesh Atid – ’Der er en fremtid’ med 17 mandater. Ledet af Yair Lapid, udenrigsminister de første to år og dernæst regeringsleder.

Israel, vort hjem – liberalt parti med 7 mandater. Ledet af Avigdor Lieberman.

Blåt & Hvidt – liberalt parti med 8 mandater. Ledet af Benny Gantz, forsvarsminister.

Arbejderpartiet – socialdemokratisk med 7 mandater. Ledet af Merav Michaeli.

Meretz – Borgerretsparti med 6 mandater, ledet af Nitzan Horowitz.

Støtteparti:

Ra’am – Forenet Arabisk Liste med 4 mandater. Får en viceministerpost i statsministeriet.

I opposition:

Likud – konservativt parti med 30 mandater, ledet af Benyamin Netanyahu. To stærkt ortodokse partier, UTJ med syv mandater og Shas med 9 mandater, og et ekstremt nationalistisk parti med 6 mandater Desuden en arabisk-palæstinensisk liste med 6 mandater.





