»Dette er en katastrofe for Israel. Intet mindre«

Der hænger stadig en stor valgplakat, selv om valget ligger to måneder tilbage. ’Netanyahu! Leder!’ står der med store bogstaver, og ved siden af er der et portræt af manden, der nu ser ud til at være et stykke politisk fortid i Israel.

Det er dagen derpå i den lille by Or Akiva, og plakaten hænger der i ubrydelig solidaritet med den korruptionssigtede premierminister, Benjamin Netanyahu. Oppositionspartierne har aftenen forinden meddelt, at en ny regeringsdannelse nu kan gøre ende på hans 12 år, men det oplever mange her i byen kun som en stor uretfærdighed.