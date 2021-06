Forsker: Der venter danskerne et følelsesmæssigt tab, når Grønland forlader Danmark

Fakta

God og ond kolonimagt

Forholdet mellem Danmark og Grønland er præget af højdepunkter og lavpunkter. Her er nogle af de mest markante eksempler.

God magt

Skriftsprog. Hans Egede og hans børn indledte arbejdet med at konstruere et grønlandsk skriftsprog, så Bibelen kunne oversættes. Den stærke kvinde Arnarsaq i den lille menighed spillede en hovedrolle ved oversættelsen. Skriftsproget er en af hovedforudsætningerne for, at grønlandsk i dag er et levende sprog under konstant udvikling. I sidste halvdel af 1800-tallet støttede Danmark flere trykkerier, og en grønlandsksproget presse voksede frem.

Levevilkår. Den grønlandske befolkning er vokset markant, blandt andet i kraft af mere stabile og alsidige fødevareforsyninger. Tidligere var perioder med tilbagevendende hungersnød et stort problem.

Sundhedssystemet. Bedre behandlingsmuligheder, fødselshjælp og lavere spædbørnsdødelighed har været med til at forbedre levevilkårene og øge befolkningstallet. Men europæerne bragte også alvorlige sygdomme som tuberkulose med sig til Grønland.

Skandinavisk velfærdsmodel. Grønland er en del af Skandinavien med den velfærdsmodel og relativt sociale sikkerhedsnet, som vi betragter som et gode.

Ond magt

Kulturel fremmedgørelse og lynmodernisering. Efter Anden Verdenskrig var det Danmark og danske embedsmænd, der gennemførte en ’lynmodernisering’ af Grønland med ændrede bosættelses- og livsvilkår. Grønlænderne havde praktisk taget ingen medindflydelse på udviklingen og de sociale og kulturelle forandringer.

Børnehjemsbørnene. 22 grønlandske børn blev i 1951 adskilt fra deres familier og sejlet til Danmark. De skulle udgøre en ny grønlandsk elite og blive forbilleder i et nyt, tosproget skolesystem. Forsøget endte med at få store menneskelige konsekvenser, og statsminister Mette Frederiksen (S) har officielt undskyldt.

Tvangsflytningen. Kort før Grønland fik status som en del af Danmark, og Danmark dermed blev erstatningspligtig, blev befolkningen i Thule tvangsflyttet for at skabe plads til den amerikanske militærbase. Senere accepterede statsminister H.C. Hansen (S) i hemmelighed atomvåben på basen.

Fødestedskriteriet. Fra 1964 og 26 år frem blev personer født i Grønland ansat under langt dårligere forhold end folk med tilsvarende uddannelser, der var født uden for landet (i realiteten i Danmark). Udsendt arbejdskraft fik blandt andet højere løn og tilskud til husleje og tøj.





