Her er fire mulige afslutninger på sagen om Ungarn og EU

Det er det mest hårdtslående stykke værktøj i EU-kassen. EU-Parlamentet har indledt en artikel-7 procedure mod Ungarn, som i sidste ende kan betyde, at landet mister sin stemmeret i Rådet. Det kræver dog enstemmighed blandt de øvrige lande, og her har Polen og Ungarn gensidigt lovet at vetoe for hinanden. Polen har en lignende sag. Dermed kan de blokere og hjælpe hinanden.

EU kan rejse en traktatkrænkelsessag ved EU-Domstolen. Det er allerede sat i gang. Det er EU-Kommissionen, der gør det. I sidste ende kan sagen ende i EU-Domstolen. Inden da er der en række procedurer, hvor det anklagede land har mulighed for at rette ind. Kommer sagen for domstolen, skal landet rette ind, hvis det taber sagen. Vil landet ikke rette ind, kan der blive tale om tvangsbøder.

Et land kan selv forlade EU ved at aktivere artikel 50 i traktaten. Det var det, Storbritannien gjorde, og det, Holland har opfordret Ungarn til. Hvis et land aktiverer artikel 50, er der to år til at få skilsmissen på plads. Eller mere, som vi så med Brexit.