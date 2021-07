Til Folkerepublikken Kina

Det har længe været for meget. Nu er nok nok. Verden kan ikke længere passivt se til, at Kina gradvis suger luften ud af pressefriheden i Hongkong. Vores håb om, at Kina ville leve op til sine forsikringer og formaninger om, at basale demokratiske frihedsrettigheder ville blive forsvaret og bevaret i Hongkong, har i den seneste tid været svindende, mens vores frygt og foragt til gengæld har været tiltagende.

Det sidste – måske naive – håb blev desværre definitivt slukket, da den frie avis Apple Daily måtte bukke under for myndighedernes knægtelse af ytringsfriheden. Vi ser med voksende bekymring på, hvordan vores fag – den frie, uafhængige og kritiske journalistik – kriminaliseres. Og vi ser med stigende bekymring på, hvordan dette i det engang så løfterige Hongkong rammer medie efter medie, senest Apple Daily. Før det var det Radio Television Hong Kong, der blev underlagt myndighedernes kontrol, alt imens politiet er blevet udstyret med nye beføjelser til at censurere internettet.