Kina svarer igen: »Politiken lever i en fantasiverden«

Politikens chefredaktør, Christian Jensen, lever i en fantasiverden.

Så kontant lyder meldingen fra Victor Zhikai Gao, der formelt er professor på det kinesiske universitet Soochow, men reelt er talsmand for den kommunistiske partiledelse i Beijing.

Politiken anklager i et åbent brev torsdag sammen med andre ledende aviser i Norden det kinesiske kommunistparti for at have kvalt den sidste rest af pressefrihed i Hongkong, efter at politiet i Hongkong i sidste uge tvang avisen Apple Daily til at lukke.