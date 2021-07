Skovbrande truer dele af USA og Canada efter massiv hedebølge

Automatisk oplæsning

En hedebølge, der har baget ned over store dele af det nordvestlige USA og det sydvestlige Canada de seneste dage, er onsdag ved at aftage en smule.

Men myndighederne advarer fortsat om risikoen for skovbrande, og om at temperaturerne igen kan stige.

Flere byer i de amerikanske delstater Washington og Oregon har under hedebølgen sat varmerekorder, hvor temperaturen flere dage i træk var over 47 grader.

I Canada blev der i byen Lytton i provinsen British Columbia sat varmerekord med 49,7 grader.

Antallet af dødsfald i British Columbia har været højt under hedebølgen, og mindst 486 mennesker er døde mellem fredag og mandag i varmen. Det er omkring 320 mennesker mere end gennemsnittet for en periode på fire dage.

De amerikanske myndigheder mistænker også varme for at være årsag til flere dødsfald de seneste dage. I Multnomah County, der inkluderer storbyen Portland, bliver 45 dødsfald siden fredag relateret til varme.

Selv om temperaturerne onsdag har taget et lille dyk, er det meste af British Columbia i overhængende fare for skovbrande.

»Alle forholdene er der. Det er en krudttønde, der bare leder efter en gnist«, siger Mike Flannigan, professor i naturbrande ved Alberta University.

Der er også risiko for tordenvejr torsdag i den centrale del af British Columbia, og frygten er, at det kan antænde flere skovbrande.

Temperaturerne er steget på grund af højtryk, der har dannet en slags kuppel med varm luft over regionen, der også er kendt som Pacific Northwest.

Det er uklart, hvad der har udløst højtrykskuplen.

Klimaforskere har længe sagt, at klimaforandringer forventes at øge hyppigheden af ekstreme vejrfænomener som for eksempel hedebølger.Det er dog mere kompliceret end som så at fastslå en forbindelse mellem enkeltstående begivenheder og global opvarmning.

