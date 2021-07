Dræbt præsident havde mange fjender

Allerede før Jovenel Moïse overtog posten som Haitis præsident, blev han, der dengang var en praktisk talt ukendt bananeksportør, beskyldt for at være en marionetdukke, som den tidligere præsident Michael Martelly havde håndplukket.

I 2016, kort efter at Jovenel Moïse vandt præsidentvalget, udtalte han dog til The New York Times: »Jovenel er sin egen herre«. Han afviste beskyldningerne og lovede, at han nok skulle levere resultater i løbet af sit første halve år på posten.

Efter mere end fire år som præsident blev den 53-årige Moïse onsdag dræbt i sit hjem. Han efterlader sig kone og tre børn.