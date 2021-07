Ny præsident varsler store ændringer i Peru: »Det er første gang, at dette land bliver regeret af en bonde«

Perus nye præsident, den venstreorienterede Pedro Castillo, er onsdag blevet indsat officielt i embedet.

I sin første tale som statsleder siger Castillo, at han vil sikre økonomisk stabilitet i landet, bekæmpe korruption og arbejde for en ny forfatning.

Han vil også bestræbe sig på at »hele de sår« fra kolonitiden, som ifølge Castillo stadig præger landet og skaber splittelse i befolkningen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Onsdagens indsættelse af Castillo falder sammen med 200-årsdagen for, at Peru erklærede sig uafhængigt af kolonimagten Spanien.

Ved præsidentvalget i juni slog den 51-årige Castillo den erfarne højrefløjskandidat Keiko Fujimori med bare 44.000 stemmer.

Den læreruddannede Castillo er opvokset på landet i en fattig familie, og under valgkampen lovede han at kæmpe de fattiges sag under sloganet ’ingen fattigdom i et rigt land’. Det skal ifølge Castillo opnås ved blandt andet at omskrive den nuværende forfatning.

»Det er første gang, at dette land bliver regeret af en bonde«, siger Castillo ved sin indsættelse ifølge Reuters.

Fattige udgør en tredjedel af Perus befolkning, og mange af dem stemte på Castillo, der er Perus første statsleder i årtier, som ikke har forbindelse til landets politiske eller økonomiske elite.

Han har også talt om at nationalisere Perus mineindustri, der er en hjørnesten i landets økonomi, men har efter sin valgsejr nedtonet det budskab.

Under valgkampen forsøgte modstanderen Keiko Fujimori at tegne et billede af Castillo som en kommunist, der ville forvandle Peru til et nyt Nordkorea eller Venezuela. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

»Under valgkampen blev det sagt, at vi vil ekspropriere (aktiver). Det er totalt falsk«, siger Castillo i sin tale.

Indsættelsen blev overværet af blandt andre Spaniens kong Felipe 6., fem politiske ledere fra Latinamerika og Bolivias tidligere præsident Evo Morales. USA var repræsenteret ved landets uddannelsesminister.

Pedro Castillo efterfølger Francisco Sagasti, som nationalforsamlingen i november udpegede til midlertidigt at lede landet efter en periode med politisk kaos og tre præsidenter i løbet af en uge.

At korruption er udbredt og et stort problem i Peru illustreres af, at syv ud af landets ti seneste ledere enten er blevet dømt for eller bliver efterforsket for korruption, skriver AFP.

