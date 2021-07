Tunesisk præsident bebrejder forkerte valg for dårlig økonomi

Automatisk oplæsning

I sin første udtalelse siden søndag, hvor han tog kontrol over regeringen, siger den tunesiske præsident, Kais Saied, at »forkerte økonomiske valg« har forårsaget store økonomiske problemer i landet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Under et møde onsdag med formanden for Tunesiens fagforening for industri, handel og håndværk (Utica) indikerer præsidenten, at der inden længe vil blive slået hårdt ned på korruption.

Han tilføjer, at det »ikke er hensigten at skade eller misbruge« forretningsfolk.

Mødet er optaget på video og distribueret af præsidenten.

Kais Saied fortæller, at 460 personer har stjålet i alt 13,5 milliarder dinarer - cirka 30 milliarder kroner - af det offentliges penge i Tunesien.

I samme optagelse fortæller præsidenten, at han har tilbudt dem at indgå et forlig, hvis de returnerer pengene.

»I stedet for retsforfølgelse og fængsling foreslår jeg en strafforsoning med de forretningsmænd, som er involveret i plyndring af folkets penge og skyldig i skatteunddragelse«, siger han.

Kais Saied er tidligere juraprofessor og kom til magten i Tunesien i 2019 på løfter om at bekæmpe korruption og en rodfæstet politisk elite.

På onsdagens møde opfordrer præsidenten også handlende til at sænke priserne på deres varer.

Samme dag har Kais Saied fjernet lederen af landets nationale tv-station, Mohamed al-Dahach, fra hans post og udpeget en midlertidig afløser.

Præsidentkontoret oplyser ifølge Reuters, at fyringen sker i kølvandet på opfordringer om at afskedige Dahach og beskytte ytringsfriheden.

Således skulle der onsdag eftermiddag lokal tid være sket en hændelse, hvor blandt andre journalister har fortalt, at de blev nægtet adgang til tv-stationen, selv om de var inviteret til at deltage i en udsendelse.

Ifølge journalisten Amira Mohammed fortalte Dahach hende, at en hærkommandør havde beordret ham til ikke at lade gæster komme ind i bygningen.

Præsident Kais Saied og en talsmand for hæren har begge afvist, at en sådan ordre skulle være blevet givet.

Store protester

Tunesien har været præget af voldsomme protester på det seneste, hvor befolkningen er gået på gaden og har protesteret mod regeringen i frustration over håndteringen af covid-19 og arbejdsløshed.

Søndag afsatte præsident Kais Saied landets premierminister og suspenderede parlamentet.

Det islamiske parti Ennahda, der er parlamentets største, opfordrede tirsdag præsidenten til at trække sin beslutning om at suspendere parlamentet tilbage.

Partiet opfordrede samtidig til en national dialog i et forsøg på at afslutte krisen og finde løsninger på presserende sociale og økonomiske problemer.

Ennahda mener, at de ekstraordinære foranstaltninger, som præsident Kais Saied har indført, er ’forfatningsstridige og udgør et kup mod forfatningen og dens institutioner’.

Det udtalte Ennahda tirsdag i en erklæring ifølge nyhedsbureauet dpa.

ritzau