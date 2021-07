Galizias liv var i fare fra den dag, hun afdækkede, at toppolitikernes skattely. Nu viser det sig, at staten ikke beskyttede hende

En uafhængig undersøgelse fastslår torsdag, at staten Malta undlod at beskytte den senere dræbte journalist Daphne Caruana Galizia, og at der herskede et usundt forhold mellem regeringen og rige virksomhedsejere.

Der var i regeringen skabt en »kultur af straffrihed«, hedder det. Det førte frem til mordet på den 53-årige undersøgende journalist. Hun blev i 2017 slået ihjel med en bilbombe.

Det var en kultur, der spredte sig til andre af Maltas organer, herunder politiet, og det førte til »et kollaps af retsstaten«, fremgår det af den offentlige undersøgelse.

En rig forretningsmand Yorgen Fenech er siden blevet anklaget for at være bagmanden for forbrydelsen. Han nægter sig skyldig. Da Caruana Galizia døde, var hun ved at undersøge en handel om et elkraftværk, der delvist var ejet Fenech.

Den offentlige undersøgelse af mordet på journalisten blev indledt i 2019 efter pres fra Europarådet. Den har været ledet af tre dommere, der har afhørt 120 vidner.

I den færdige rapport hedder det, at man har fundet »beviser i meget stort omfang« på, at der var et særdeles venskabeligt forhold mellem Maltas regering og store virksomheder og deres ejere.

Det konkluderes, at Caruana Galizias liv var i stor fare fra den dag i 2016, hvor hun afdækkede, hvordan toppolitikere gemte deres penge i skattely. Sådan som det var blev afsløret i de lækkede Panamapapirer.

Rapporten kommer med en række anbefalinger til, hvad Malta bør gøre i fremtiden. Det er blandt andet at skærpe straffeloven og at sikre bedre beskyttelse af journalister. Under hele forløbet har der været et kritisk lys på den tidligere premierminister Joseph Muscat. Caruana Galizias søn har anklaget ham for korruption og for at stå i spidsen for en mafiastat.

Caruana Galizia skrev inden sin død, at folk i regeringen, som omgav Muscat, stod bag omfattende korruption på middelhavsøen. At folk i regeringen og forretningsfolk indgik ulovlige aftaler til store beløb.

En af Muscats toprådgiver, Keith Schembri, blev tidligere i år tiltalt for hvidvask af penge og bedrageri. En af tre mænd, der er tiltalt for drabet, erkendte i februar i år sin skyld. Han er idømt 15 års fængsel ifølge BBC.

ritzau