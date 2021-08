Wuhan finder nye corona-smittede efter mere end et års pause

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den kinesiske by Wuhan vil teste alle indbyggere for covid-19 efter at have konstateret det første lokale smittetilfælde i over et år.

Det oplyser en embedsmand på et pressemøde tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mandag blev der konstateret syv smittetilfælde i millionbyen Wuhan, hvor verdens første tilfælde af covid-19 blev opdaget for over halvandet år siden.

Dengang lykkedes det myndighederne at få inddæmmet smittespredningen. Blandt andet ved at afskære byen med omkring 11 millioner indbyggere fra resten af Kina i en periode.

Kina har de seneste uger set en stigning i antallet af smittede. Udbruddet er blevet beskrevet som det største i adskillige måneder i landet, men sammenlignet med mange andre lande er der tale om få tilfælde.

Det seneste døgn er antallet af smittede steget med 90, hvoraf 61 af dem var lokalt overførte. Det oplyser Kinas Nationale Sundhedskommission tirsdag ifølge Reuters. Mandag blev der fundet 98 nye smittetilfælde.

ritzau