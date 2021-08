Afrikanske lande kritiserer dansk lov: Fremmedfjendsk og fuldstændig uacceptabelt

De selvsamme afrikanske lande, som regeringen har udset sig som samarbejdslande om at huse danske modtagecentre for asylansøgere, kritiserer nu den danske asylplan – og det med pibe og trommer.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Den Afrikanske Union (AU) mandag aften udsendte fra Addis Ababa, Etiopien.

»Den Afrikanske Union fordømmer i stærkest mulige vendinger den danske lov, som blev vedtaget for nylig, der tillader Danmark at flytte asylansøgere til lande uden for EU, mens deres sag bliver behandlet. Loven eksternaliserer og eksporterer asylbehandlings-processen væk fra Danmarks grænser. Danmark har besluttet at sende ansøgningerne om international beskyttelse væk fra sine grænser, hvilket er udtryk for ansvarsforflygtigelse«, lyder det i pressemeddelelsen.