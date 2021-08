Danmark skal stå åbent for dem, der hjalp os

Danmark har en særlig moralsk forpligtelse til at hjælpe dem, der har hjulpet Danmark og danske soldater i Afghanistan. De gældende aftaler om hjælp skal revurderes, og det skal være hurtigt, fordi Taleban rykker frem.

Den melding fra fire generaler og tidligere forsvarschefer kommer midt i en fornyet diskussion om den såkaldte tolkeaftale fra 2013. Topofficererne har haft ansvaret for danske soldater i en krig, hvor flere hundrede afghanske tolke stod sammen med danskerne og spillede en afgørende rolle. Ikke kun for krigens gang, men også for de danske soldaters mulighed for at vende helskindet hjem til Danmark. General Knud Bartels var forsvarschef fra 2009 til 2011. I 2011 blev han udpeget til chef for Nato’s militære komité. Dermed er han den højest rangerende danske officer i Nato nogensinde.

»De afghanere, der kæmpede med os, var vores allierede. Jeg personligt vil forvente, at statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren siger: Vores land er åbent for dem, der har hjulpet os. Med forbehold for, at der måtte være narkohandlere eller stærkt kriminelle, så er de og deres familier velkomne i Danmark«, siger Knud Bartels.