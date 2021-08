Mexico sagsøger våbenfirmaer i USA

Mexicos regering har i årevis klaget over, at USA’s liberale våbenlovgivning spredte død og ødelæggelse i landet. I denne uge valgte den at gå rettens vej med et sagsanlæg mod 10 våbenfirmaer.

Sagen blev rejst ved en forbundsdomstol i Massachusetts, og det var første gang, en udenlandsk regering sagsøgte våbenproducenter i USA. Ifølge anklageskriftet har våbenfirmaerne uagtsomt forsynet de magtfulde mexicanske narkokarteller med en strøm af våben og dermed fremmet en handel, som indebærer, at 70 procent af alle våben i Mexico kan spores til USA.

»I årtier har myndighederne og borgerne lidt under en dødbringende strøm af militærlignede og andre meget dødbringende våben, som strømmer ind over grænsen fra USA«, hedder det i anklageskriftet. Denne strøm af våben er »det forudsigelige resultat af sagsøgtes overlagte handlinger og forretningsmodeller«.