Afghanistan har bedt om pause i udvisninger, men dansk regering svarer ikke

Lad være med at sende afviste flygtninge til Afghanistan de næste tre måneder. Sådan lød bønnen i et brev, som det afghanske flygtningeministerium sendte til de europæiske regeringer for knap fire uger siden. Sikkerhedssituationen i Afghanistan udvikler sig til det værre i øjeblikket, og mens blandt andet Sverige og Finland har sat hjemsendelserne på pause, har regeringen herhjemme endnu ikke besluttet, om Danmark vil imødekomme Afghanistans ønsker.

Udlændinge- og Integrationsministeriet bekræfter, at anmodningen fra Afghanistan er modtaget 10. juli, og at ministeriet er ved at »se nærmere« på sagen. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvornår ministeriet forventer at nå frem til en afgørelse.

Anmodningen om et midlertidigt deportationsstop er et udtryk for, at den afghanske regering er ekstremt presset, siger Ninna Nyberg Sørensen, der er seniorforsker for Dansk Institut for Internationale Studier.