Vreden eksploderer i Thailand: »Lige nu kan vi vælge mellem at dø af corona eller dø af sult«

»Lorteregering, lorteregering«, skreg en mand af sine lungers fulde kraft, mens bølger af hvid tåregas rullede ned gennem den brede gade i centrum af den thailandske hovedstad, Bangkok.

Et par hundrede meter foran manden havde kampklædte betjente taget opstilling – skærmet bag deres skjolde af panserglas.

Hver gang betjentene affyrede en ny tåregaspatron, gav det et brag så højt, at det lød, som om Thailand var midt i en borgerkrig. Hvilket næsten også var tilfældet. Tåregassen var massiv. Den var blandet op med kemikalier, der fik huden til at svie, samtidig med at den fik halsen til at snøre sig sammen og øjnene til at blive røde. Nogle af de demonstranter, der blev indhyllet, kollapsede og måtte bæres væk, mens andre søgte tilflugt i de små sidegader, hvor de hjalp hinanden med at skylle tåregassen ud af øjnene med deres vandflasker.