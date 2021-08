Ekspert kalder det Â»varm politikerluftÂ«, nÃ¥r britisk regering beskylder Nato-lande for at forrÃ¥de Afghanistan

Storbritanniens vestlige allierede har forrådt Afghanistan.

Sådan lyder budskabet fra den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, der nu løfter sløret for, at han, ifølge sig selv, desperat forsøgte at overtale »ligesindede« Nato-allierede til at blive i Afghanistan i stedet for at følge USA’s tilbagetrækning.

»Vi forsøgte os hos flere ligesindede regeringer. Nogle af dem var indstillet på det, men de havde ikke opbakning i deres parlamenter. Det stod ret hurtigt klart, at uden USA i rollen som koordinator var vi afskåret fra disse muligheder«, siger Ben Wallace til det britiske medie The Daily Mail.