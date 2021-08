Russiske spioner bliver ramt af sanktioner for giftangreb

Den amerikanske og den britiske regering har fredag indført sanktioner mod i alt ni russiske mænd, som angiveligt havde et medansvar for forgiftningen af den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj sidste år.

De ni mænd arbejder for den russiske efterretningstjeneste FSB.

Den britiske regering har indført sanktioner mod syv ansatte i tjenesten, mens USA har føjet yderligere to navne til listen.

Desuden har USA indført sanktioner mod fire russiske institutioner, som beskyldes for at være involveret i forskning i kemiske våben og i det, USA betegner som et attentatforsøg på Navalnyj.

Sanktionerne kommer på årsdagen for, at Navalnyj kollapsede under en indenrigsflyvning i Rusland.

Han blev først indlagt på et russisk hospital, men siden overført til et hospital i Berlin. Her konstaterede lægerne, at han var blevet forgiftet med novitjok, et giftstof der blev udviklet i sovjettiden.

Navalnyj er en af de skarpeste kritikere af Ruslands præsident, Vladimir Putin. Hans styre har af FN, USA og flere andre fået skyld for at stå bag giftangrebet mod Navalnyj.

Har afvist ethvert kendskab til giftangreb

Præsidenten har afvist ethvert kendskab til et giftangreb mod Navalnyj, der ved hjemkomsten til Rusland blev sendt i fængsel.

Fredag holdt Putin sit formentlig sidste møde med Tysklands afgående forbundskansler, Angela Merkel.

På et fælles pressemøde sagde Merkel, at hun endnu en gang har bedt Putin løslade den fængslede oppositionspolitiker.

Mens Navalnyj afsoner en to og et halvt år lang fængselsstraf, er russiske myndigheder i færd med at lukke hans organisationer ned.

Både Navalnyjs politiske kontorer og hans fond til bekæmpelse af korruption (FBK) er blevet stemplet som ’ekstremistiske’ organisationer og er dermed forbudt.

Fredag kræver russiske myndigheder, at Google og Apple fjerner en app, som Navalnyjs organisation bruger til at offentliggøre nyheder og blogindlæg, efter deres hjemmesider er blevet lukket. Det skriver nyhedsbureauet Interfax.

Der er ikke umiddelbart nogen kommentar til det russiske krav fra de to amerikanske it-selskaber.

ritzau