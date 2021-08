Største optælling nogensinde: Kenya vil tælle ALLE landets dyr

Hvor mange giraffer er der i Kenya?

Det er der ingen, der har tal på. Endnu.

Men nu er et enormt arbejde med at kortlægge landets fauna gået i gang, så Kenyas regering får et overblik over, ikke bare hvor mange langhalsede vegetarer, der går på savannen, men også over hvor mange delfiner og skildpadder, der svømmer i havet langs den kenyanske kyst, og hvor mange elefanter, der lever i junglen.