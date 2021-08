G7-ledere beder Taleban sikre fri passage til lufthavn

Automatisk oplæsning

EU opfordrer Taleban til at tillade fri passage for enhver, der forsøger at nå til lufthavnen i Kabul.

I EU er der bekymring for, om EU-borgere og andre kan komme sikkert til lufthavnen og blive evakueret fra Afghanistan.

Det siger EU-præsident Charles Michel tirsdag aften efter et topmøde mellem G7-landenes ledere.

Han tilføjer, at EU har opfordret USA og andre partnere til at ’sikre lufthavnen, så længe det er nødvendigt’ for at få evakueret alle.

Det er dog ikke blevet aftalt at forlænge den frist til 31. august for evakueringer, som USA har fastsat.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har meddelt sine G7-kolleger, at USA har udsigt til at afslutte evakueringen til tiden - afhængig af samarbejdet med Taleban.

Det oplyser Det Hvide Hus’ talskvinde Jen Psaki.

Ifølge den britiske premierminister, Boris Johnson, har det højeste prioritet at få så mange som muligt ud af de afghanere, der er godkendt til evakuering.

»De (Taleban, red.) bliver nødt til at garantere, frem til 31. august og derefter, sikker passage til dem, der vil ud«, siger Johnson efter mødet.

Han tilføjer, at han er overbevist om, at det stadig er muligt at få tusindvis af mennesker ud fra Afghanistan.

Få timer tidligere sagde en talsmand for Taleban, at afghanere ikke længere kan komme til lufthavnen i Kabul.

»Vi forsøger at kontrollere situationen. Vejen til lufthavnen er blevet lukket nu. Afghanske statsborgere har ikke længere lov at tage dertil, sagde talsmanden, Zabihullah Mujahid«, på et pressemøde.

»Udlændinge må tage dertil, men vi har stoppet for afghanske statsborgere«, tilføjede han.

G7-lederne understreger også i en fælles udtalelse, at hvis der udgår terrorangreb fra Afghanistan, eller hvis menneskerettighederne bliver trådt under fode af Taleban-styret, vil den militante bevægelse ’blive holdt ansvarlig’. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/Reuters

ritzau