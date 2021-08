USA: To IS-topfolk blev dræbt i hævn-angreb med drone

Det amerikanske forsvarsministerium oplyser, at to højt placerede folk i Islamisk Stat (IS) blev dræbt, da USA natten til lørdag gennemførte et droneangreb.

Angrebet var rettet mod det islamistiske netværk i det østlige Afghanistan.

Det kom efter torsdagens blodige bombeangreb i Kabul. Her blev et stort antal afghanere og amerikanske soldater dræbt.

ifølge generalmajor Hank Taylor kom ingen civile til skade ved det amerikanske droneangreb. Udover de to dræbte IS-folk blev en tredje person såret, siger han på et pressemøde.

