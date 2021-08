Dansk ekspert om amerikansk drone-angreb: Det er en højspændt situation at smide en raket ind midt i Kabul

Optagelser af en sort røgsky over hustage bredte sig hurtigt på nettet søndag eftermiddag, og få timer senere bekræftede en talsmand fra det amerikanske militær, at USA havde gennemført et droneangreb mod et mistænkt medlem af den militante afdeling af Islamisk Stat, Islamisk Stat Khorasan, kaldet ISK.

Øjenvidner i Kabul berettede om en efterfølgende eksplosion i bilen, og talsmanden fra den amerikanske overkommando uddybede, at det indikerede, at man havde ramt en betydelig mængde sprængstof.

ISK har taget ansvaret for angrebet, som sidste torsdag ramte Kabuls Hamid Karzai International Airport og kostede 170 personer livet. Herunder 13 amerikanske soldater.