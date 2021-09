Britisk politi anklager tredje russer efter Novitjok-angreb

Automatisk oplæsning

Britisk politi har tirsdag udpeget endnu en russer som mistænkt efter et giftangreb mod eksspionen Sergej Skripal og hans datter i 2018.

Dermed mistænkes i alt tre russere for at forsøge at slå de to ihjel.

Skripal er tidligere russisk dobbeltagent og forsynede i årevis blandt andet den britiske efterretningstjeneste MI6 med navne på russiske agenter.

Skripal og datteren Julia blev i marts 2018 fundet bevidstløse på en bænk i den sydengelske by Salisbury. De var blevet udsat for nervegiften Novitjok, der blev udviklet af Sovjetunionen under Den Kolde Krig.

Både Skripal og datteren overlevede angrebet.

En kvinde mistede dog livet, efter at hun sammen med en mand havde fundet en flaske i Salisbury med den bortkastede nervegift.

Britisk politi har tidligere udpeget de mistænkte gerningsmænd som to russere ved navn Ruslan Bosjirov og Aleksandr Petrov.

Den tredje er identificeret som Sergej Fedotov, oplyser politiet tirsdag.

Alle tre navne menes at være dæknavne. De skal have udgjort en trio i den russiske militærtjeneste GRU og stået for at udføre missioner i andre lande.

