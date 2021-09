Ekspert: Med degradering af udenrigsminister har Múte B. Egede lukket effektivt ned for kontroversiel debat

Pele Broberg fra det grønlandske parti Naleraq er færdig som udenrigsminister, og nu er det i stedet formanden for Grønlands landsstyre, Múte B. Egede fra partiet Inuit Ataqatigiit (IA), der selv skal varetage posten.

Den nu tidligere udenrigsminister Pele Broberg har før været ude offentligt og kritisere både Arktisk Kommando, værnepligt til grønlændere samt dansk militær overvågning af Grønland og har generelt forholdt sig kritisk til Danmarks tilstedeværelse og indflydelse i Grønland.

Hvorvidt Pele Brobergs fratrædelse som udenrigsminister får betydning for samarbejdet med Danmark, er svært at udtale sig om, mener Ulrik Pram Gad, seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis). Men han er ret overbevist om, at måden at forhandle med Danmark på bliver anderledes nu end med Pele Broberg.

»Med Múte B. Egede som udenrigsminister bliver den politiske proces mellem Danmark og Grønland formentlig mere afslappet og med færre verbale slagsmål. Der er en lang tradition i Grønland for enten at være kontroversiel eller handle ordentligt. Sommetider spiller de linjer sammen, andre gange er det en kamp. Nu har de valgt, at det skal være en mindre konfrontatorisk stil«, siger Ulrik Pram Gad.

Rasmus Leander Nielsen, adjunkt ved Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik på Grønlands Universitet, tror dog stadig på, at Pele Brobergs stemme vil resonere i Danmark.

»Han kommer væk fra et vigtigt og prominent område, men han er jo en meget snakkesalig politiker, så han skal nok stadig udtale sig. Han sidder stadig med handel, og der skal han fortsat lave udenrigspolitiske ting, men det er mindre kontroversielt og kører mindre i pressen«.

Måtte rykke ud med dementi

Pele Broberg blev frataget posten som naalakkersuisoq (minister) for udenrigsanliggender, efter han udtalte sig kritisk om Rigsfællesskabet til Berlingske samt gav udtryk for, at et eventuelt grønlandsk valg om uafhængighed udelukkende skulle afgøres af etniske inuitter.