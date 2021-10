Halshugget fransk skolelærer får sin egen plads i Paris

Lørdag er det et år siden, at en 18-årig tjetjensk muslim halshuggede den franske skolelærer Samuel Paty for at vise Muhammed-tegninger for sine elever.

Til minde for den dræbte lærer vil en plads i Paris’ femte arrondissement blive indviet lørdag morgen. Det er byrådet i Paris, der har besluttet at omdøbe pladsen Paul-Painlevé foran Hôtel de Cluny til Samuel Patys Plads.

Indvielsen vil ske i overværelse af Patys kolleger og familie. Ceremonien vil være lukket for offentligheden. Pladsen åbner igen søndag morgen.

Det skriver det franske medie The Local.

Lørdag morgen vil en ceremoni også finde sted i den 47-årige dræbte lærers hjemby, Éragny. Her vil en fresko skabt af en gadekunstner blive afsløret i en lokal sportshal.

Derudover ventes 300 mennesker lørdag eftermiddag at deltage i en mindehøjtidelighed ved skolen Bois-d’Aulne collège i Paris-forstaden Conflans-Sainte-Honorine, hvor Samuel Paty underviste.

Her vil blandt andre Frankrigs uddannelsesminister, Jean-Michel Blanquer, deltage.

Hyldet af Macron

Paty blev efter drabet hyldet af Frankrig. Helt op til præsident Emmanuel Macron, der kaldte ham det offentlige Frankrigs »stille helt«.

I sin undervisning havde Paty vist sine 14-15-årige elever to tegninger af profeten Muhammed. Den ene viste profeten nøgen og nede på alle fire. Det udløste en ond smædekampagne på de sociale medier mod Paty.

Kampagnen nåede frem til den 18-årige tjetjenske flygtning Abdullakh Anzorov. Han havde boet i Frankrig i en årrække, og nu var han blevet vred på Paty, fordi han viste tegningerne. Han fandt frem til skolen, hvor Paty underviste, og overfaldt ham og halshuggede ham med en kødøkse.

Kort efter blev han skudt og dræbt af politiet.

Efter drabet har mindst tre skoler taget navnet ’Paty’, herunder en multietnisk skole i Paris-forstaden Valenton.

Fredag hyldede skolebørn på tværs af Frankrig den afdøde lærer forud for årsdagen lørdag. Det skete ifølge nyhedsbureauet Reuters blandt andet med sange om ytringsfrihed og et minuts stilhed.

ritzau