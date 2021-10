Jannik Johansen faldt næsten af cyklen, da Colin Powell meldte sin ankomst til hans gymnasium

»Jeg kan huske, at jeg nær falder af cyklen, da jeg tager telefonen. Jeg er bare på vej ind på arbejde, men pludselig har jeg en fra Rigspolitiet i røret, der siger: Vi skal have en mand med riffel op på taget«.

Det er en onsdag morgen i april 2004, da rektor på Frederiksberg Gymnasium Jannik Johansen får at vide, at en af verdens mest magtfulde mænd vil komme på besøg. USAs udenrigsminister Colin Powell er på et lynvisit i Danmark, og han har besluttet, at han med Danmarks udenrigsminister Per Stig Møller vil deltage i et debatmøde på Frederiksberg Gymnasium med et udvalg af skolens elever allerede dagen efter, torsdag 29. april.