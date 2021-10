Per Stig Møller: »Talen i FN påvirkede Powell, og han tog det formentlig også tungere, end eftermælet gør«

Per Stig Møller (K) mødte første gang Colin Powell en højsommerdag i 2002 på Skoleskibet Danmark, som lå til kajs i Washington.

Få dage senere – 1. juli 2002 – havde Danmark overtaget formandsskabet i EU, og som udenrigsminister var Per Stig Møller rejst til USA for at holde møder med repræsentanter fra den amerikanske regering. Hans amerikanske udenrigsministerkollega Colin Powell var inviteret ud på skoleskibet, som havde taget turen over Atlanten, og Powell blev budt på dansk svinekød og pandekager med is i kaptajnens kahyt.