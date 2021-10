Nu kommer Venezuelas mørkeste hemmeligheder for en dag

Da den colombianske forretningsmand Alex Saab sidste år blev arresteret i Kap Verde på begæring fra USA , gik Venezuelas regering i panik. Lige siden har præsident Nicolas Maduro desperat trukket i alle tråde for at få Saab løsladt, og i Venezuela er han nærmest blevet martyr. Alt var imidlertid forgæves. Saab blev alligevel udleveret til USA, hvor han står anklaget for at have hvidvasket mindst 350 millioner dollars for Maduros personlige inderkreds, og mandag blev han for første gang fremstillet for en dommer i Miami.

Der er al mulig grund til panik for Venezuelas regering, for Saab ved alt det, som ikke må komme frem. Han har i årevis været Maduros grå eminence, hans fikser og den, der blev sendt i byen når ingen måtte vide, hvad der foregik. Synger colombianeren, som det forventes, får det vidtrækkende konsekvenser og ikke blot for Venezuelas regering.