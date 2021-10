Det lignede et forsøg på at forbedre sit katastrofale omdømme, men blev et tomt løfte om at løsne jerngrebet

Det lignede et forsøg på at forbedre sit katastrofale omdømme, da lederen af militærjuntaen i Myanmar, general Min Aung Hlaing, i mandags sagde i en tv-tale, at hans styre ville løslade over 5.600 fanger.

Det svarede angiveligt til cirka halvdelen af alle dem, som militæret siden kuppet i februar har fængslet.