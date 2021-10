Fire år efter har politiet anholdt ung mand for terrorangreb under koncert i Manchester

Britisk politi har anholdt en mand, som er mistænkt for at have været involveret i et terrorangreb på koncertstedet Manchester Arena i 2017.

22 personer blev dræbt og 59 andre blev såret ved angrebet, der skete ved en koncert med popsangeren Ariana Grande.

Det rapporterer Sky News, der har sine oplysninger fra Greater Manchester Police.

Den anholdte er 24 år og blev anholdt i lufthavnen i Manchester. Konkret er han mistænkt for at assistere ved eller deltage i planlægning af terrorhandlinger.

Manden, der fra et område ved navn Fallowfield i Manchester, blev anholdt, kort efter at han vendte tilbage til Storbritannien. Det fremgår ikke af artiklen fra Sky News, hvor manden havde været.

Den 24-årige er i politiets varetægt.

»Mere end fire år er gået, siden grusomheden fandt sted, men vi er urokkelige i vores dedikation til at følge hver en del af efterforskningen, så vi kan give dem, der blev påvirket af begivenheden ved arenaen, de svar, som de fortjener«, siger Simon Barraclough, der er efterforskningsleder på efterforskningen af terrorangrebet.

55 års fængsel til anden gerningsperson

Gerningsmanden bag angrebet, Salman Abedi, døde selv i angrebet, da han detonerede bomben. Han var 22 år på daværende tidspunkt.

I august sidste år blev hans bror Hashem Abedi idømt 55 års fængsel for at have spillet en hovedrolle i angrebet. Det yngste dødsoffer ved angrebet var otte år. Andre døde var forældre, der kom for at hente deres børn efter koncerten.

Popstjernen Ariana Grande, der i dag er 28 år, har udtalt, at hun har lidt af posttraumatisk stress efter bombeangrebet.

Hun har dog givet koncert i Manchester siden. Hun spillede i forbindelse med byens pride-festival i 2019.

Her holdt hun et minuts stilhed for ofrene, og flere bemærkede, at hun fældede tårer under sin optræden.

/ritzau/

