Den lille østat Bahrain vil være CO2-neutral i 2060.

Det skriver landets statslige nyhedsbureau søndag.

Målet skal nås ved blandt andet at indfange CO2 og lagre det samt ved at plante en masse træer og derved kompensere for udledninger.

Bahrains løfte kommer, dagen efter at nabolandet Saudi-Arabien præsenterede sit mål om at være CO2-neutral i 2060.

Saudi-Arabien er verdens største olieeksportør.

Bahrain, der i 1932 blev den første golfstat til at eksportere olie, sælger i dag kun raffinerede olieprodukter til udlandet, ikke råolie. Landet er ikke medlem af De Olieeksporterende Landes Organisation (Opec).

Den lille østat har nu en olieproduktion på 200.000 tønder dagligt. Det sikrer staten omkring 80 procent af dens indtægter.

Til sammenligning producerede Saudi-Arabien sidste år omkring 11 millioner tønder olie om dagen.

Der er dog en vis skepsis knyttet til det saudiarabiske mål, siger analytikere. For målet betyder ikke nødvendigvis, at Saudi-Arabien skal reducere olieproduktionen, skrev erhvervsmediet Bloomberg lørdag.

Når saudiarabisk olie bliver anvendt i for eksempel biler og fabrikker i andre lande, tæller det nemlig ikke som saudiarabiske udledninger.

»Der kommer til at være en del skepsis«, sagde Ben Cahill fra tænketanken Center for Strategic and International Studies til Bloomberg.

Udmeldingerne fra de to lande kommer forud for FN’s klimakonference i Skotland, COP26, som begynder om en uge.

ritzau