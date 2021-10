Nu får amerikanske børnefamilier en smagsprøve på velfærdsstaten

Demokraterne har igen og igen sammenlignet Joe Bidens gigantiske Build Back Better Agenda, der skal genrejse USA efter covid-pandemien, med Roosevelts historiske New Deal-reformer, der i 1930’erne bragte USA ud af Depressionen og introducerede amerikanerne til velfærdsstatens goder.

Det var da også en højstemt Biden, der torsdag kunne bekendtgøre, at han nu har et flertal i kongressen bag sin American Families Plans – det tredje og sidste element i præsidentens politiske ’hovedværk’. I marts fik han gennemtrumfet sin American Rescue Plan med kortsigtet hjælp til nødlidende amerikanere og for nogle uger siden fandt opbakning til sin American Jobs Plan, der skal holde hånden under beskæftigelsen de kommende år.