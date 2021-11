Kim Jong-un vækker igen opsigt, men denne gang handler det ikke om atommissiler

Det ville være synd at sige, at den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, er blevet let som en fjer. Hans korpus har stadig en pæn volumen sammenlignet med de fleste andre nordkoreanere, men noget markant er alligevel sket. Han er ikke så rund i ansigtet som tidligere, og de Mao-jakkesæt, som han typisk bærer, er blevet syet en del numre ind.

Nordkorea bliver kaldt for verdens mest lukkede land, og særligt når det kommer til Kim Jong-uns personlige liv, er det svært for vestlige efterretningstjenester at få informationer.