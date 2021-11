Skal jeg gå hjemme og gøre rent? Svigermors pres bidrager til, at Sydkoreas kvinder fravælger børn

Vi kender til problemet i det meste af den velstående verden. Flere og flere fravælger børn, og den frivillige barnløshed skaber bekymring i mange lande, der går en fremtid i møde med en hastigt aldrende befolkning. Helt galt er det dog i Sydkorea.

For blot et par årtier siden førte regeringen kampagne for færre børn, men nu er tendensen vendt 180 grader. I flere år har landets fødselsrate – antallet af børn, en kvinde gennemsnitligt får – været voldsomt dalende, og sidste år ramte den et nulpunkt på blot 0,84. Det gør Sydkorea til det land i verden, der har den laveste fødselsrate.